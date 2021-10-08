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У Дніпропетровській області відновлюють "вбиту" дорогу Т-04-13

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Дніпро, П'ятниця 08 жовтня 2021 14:00
У Дніпропетровській області відновлюють "вбиту" дорогу Т-04-13 Фото: у Дніпропетровській області відновлюють дорогу Т-04-13 (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

У Дніпропетровській області буде відремонтована дорога Т-04-13, яка простягається від Царичанки до Губинихи і з’єднує села двох районів - Новомосковського та Дніпровського. Магістраль приводять до ладу за програмою президента України Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву голови Дніпропетровської облдержадміністрації Валентина Резніченка.

"Масштабними дорожніми роботами охоплена вся Україна. На Дніпропетровщині будують нові траси та оновлюють існуючі автошляхи. У розпалі - роботи на магістралі територіального значення, що проходить Новомосковським та Дніпровським районами", - зазначив Валентин Резніченко.

Дорожники вже уклали асфальт на перших 16 км магістралі - між Губинихою та Магдалинівкою. Нині у роботі - 28-кілометрова ділянка від Магдалинівки до Преображенки. Будівельники вже уклали понад 25 км нового покриття.

"Раніше дорога була повністю "вбита". Їздили узбіччям або просто полем. І машини розбивали. Тепер таких проблем немає, - поділився водій Роман Маслак. - Мені доводиться їздити по всій області. Помітив, що всюди автошляхи приводять до ладу. Роботи масштабні".

Нагадаємо, раніше Валентин Резніченко розповів, що на будівництві нової національної траси Н-31 стартували роботи зі зведення унікальної 600-метрової естакади. Ця інженерна конструкція вважається найскладнішою із всього ансамблю мостів та тунелів, які будують на новій трасі.

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Велике будівництво
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