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У Дніпропетровській області помер депутат після вибуху в квартирі

Новини » Надзвичайні події     10.06.2020 - 14:55
У Дніпропетровській області помер депутат після вибуху в квартирі
Фото: Андрій Олександрович (poleznaya.dp.ua)

Чоловіка з сильними опіками доставили до лікарні, однак врятувати його не вдалося

У Новомосковську Дніпропетровської області у квартирі депутата місцевої міськради Андрія Олександровича стався вибух. Чоловіка доставили до лікарні, однак врятувати його не вдалося.

Про це повідомляє "Корисна газета".

Як повідомляється, вибух стався у багатоповерхівці на третьому поверсі в той момент коли депутат перебував вдома. Внаслідок вибуху в квартирі утворилася пожежа, яка охопила площу у 30 кв. метрів. Пожежники оперативно ліквідували вогонь, а самого чоловіка було госпіталізовано до Новомосковської ЦРЛ з сильними опіками I-II ступеня, однак врятувати його не вдалося.

Як зазначається, депутату було 39 років. Також відомо, що він працював журналістом у місцевому виданні.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області 9 червня вранці прогримів вибух у багатоповерхівці та сталася пожежа.

Крім того, у Хмельницькій області сталася пожежа у багатоповерхівці, в результаті чого евакуювали 6 осіб.

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Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України пожежаДнепропетровская областьдепутатыВибух
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