Под Павлоградом от угарного газа умерли четыре человека

Иллюстративное фото (Andrew Burton/Getty Images)

Инцидент произошел в селе Зализничное Петропавловского района

В Днепропетровской области от угарного газа умерли четыре человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что вчера вечером в селе Зализничное Петропавловского района в частном доме обнаружили тела 4 человек, в том числе ребенка 2005 года рождения.

"Предварительная причина - отравление угарным газом. Признаков пожара не обнаружено. Подразделения ДСНС не привлекались. Причина и обстоятельства гибели выясняются", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киевской области в результате отравления угарным газом погибли три человека. Инцидент произошел в частном доме в селе Матюши Белоцерковского района. Спасатели уточнили, признаков пожара на месте обнаружено не было. Еще одного пострадавшего госпитализировали. Пожарные подразделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям не привлекались.

Ранее также сообщалось, что в Коростышеве Житомирской области в результате отравления алкоголем умерли четыре человека.