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Під Павлоградом від чадного газу померли чотири особи

Новини » Надзвичайні події    04.04.2019 - 08:45
Під Павлоградом від чадного газу померли чотири особи
Ілюстративне фото (Andrew Burton/Getty Images)

Інцидент стався в селі Залізничне Петропавлівського району

У Дніпропетровській області від чадного газу померли чотири особи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що вчора ввечері в селі Залізничне Петропавлівського району в приватному будинку виявили тіла 4 осіб, у тому числі дитини 2005 року народження.

"Попередня причина - отруєння чадним газом. Ознак пожежі не виявлено. Підрозділи ДСНС не залучалися. Причина та обставини загибелі з'ясовуються", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Київській області в результаті отруєння чадним газом загинули три людини. Інцидент стався в приватному будинку в селі Матюши Білоцерківського району. Рятувальники уточнили, ознак пожежі на місці виявлено не було. Ще одного постраждалого госпіталізували. Пожежні підрозділи Держслужби з надзвичайних ситуацій не залучалися.

Раніше також повідомлялося, що в Коростишеві Житомирської області в результаті отруєння алкоголем померли чотири особи.

 

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