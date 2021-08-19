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В Днепропетровской области для учащихся сельской школы строят новый стадион

Автор: Наталия Гурковская

В селе Карповка Днепропетровской области для 200 учеников опорной школы создают современный стадион. Работы выполняются по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко.

"Хотим, чтобы дети с детства занимались спортом в хороших условиях. Тренировались на современных стадионах, профессиональных площадках и в новых бассейнах. Для этого по всей области строим и реконструируем спортивные объекты. Один из них - в Карповке", - отметил Резниченко.

Новый стадион появится на месте старого, который был просто поросшим травой полем. По завершению он превратится в спортивный комплекс - с площадками для баскетбола, волейбола и тенниса, футбольным полем со специальным искусственным покрытием, беговыми дорожками и ямой для прыжков.

Подрядчики уже сделали основу под все площадки и легкоатлетические дорожки. Вскоре «зальют» резиновое покрытие. Также на стадионе сделают качественное освещение, установив 44 светодиодные опоры.

Ранее Валентин Резниченко сообщал, что в Днепропетровской области строят два новых бассейна - в Слобожанском и Никополе.

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Большая стройка