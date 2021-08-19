У Дніпропетровській області для учнів сільської школи строять новий стадіон

"Прагнемо, аби діти змалечку займалися спортом у гарних умовах. Тренувалися на сучасних стадіонах, професійних майданчиках та у нових басейнах. Для цього по всій області будуємо та реконструюємо спортивні об’єкти. Один з них - у Карпівці", - наголосив Резніченко.

Новий стадіон з’явиться на місці старого, який був просто порослим травою полем. По завершенню він перетвориться на спортивний комплекс – з майданчиками для баскетболу, волейболу і тенісу, футбольним полем зі спеціальним штучним покриттям, біговими доріжками і ямою для стрибків.

Підрядники вже зробили основу під усі майданчики та легкоатлетичні доріжки. Незабаром "заливатимуть" гумове покриття. Також на стадіоні зроблять якісне освітлення, встановивши 44 світлодіодні опори.