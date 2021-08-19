У Дніпропетровській області для учнів сільської школи строять новий стадіон

В селі Карпівка Дніпропетровської області для 200 учнів опорної школи створюють сучасний стадіон. Роботи виконуються за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка.
"Прагнемо, аби діти змалечку займалися спортом у гарних умовах. Тренувалися на сучасних стадіонах, професійних майданчиках та у нових басейнах. Для цього по всій області будуємо та реконструюємо спортивні об’єкти. Один з них - у Карпівці", - наголосив Резніченко.
Новий стадіон з’явиться на місці старого, який був просто порослим травою полем. По завершенню він перетвориться на спортивний комплекс – з майданчиками для баскетболу, волейболу і тенісу, футбольним полем зі спеціальним штучним покриттям, біговими доріжками і ямою для стрибків.
Підрядники вже зробили основу під усі майданчики та легкоатлетичні доріжки. Незабаром "заливатимуть" гумове покриття. Також на стадіоні зроблять якісне освітлення, встановивши 44 світлодіодні опори.
Раніше Валентин Резніченко повідомляв, що у Дніпропетровській області будують два нових басейни - у Слобожанському і Нікополі.