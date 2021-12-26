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В Днепропетровской области три угольные общины начали трансформацию при поддержке ДТЭК

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Днепропетровская область, Воскресенье 26 декабря 2021 14:41
В Днепропетровской области три угольные общины начали трансформацию при поддержке ДТЭК Фото: в Днепропетровской области три угольные общины начали трансформацию (пресс-служба ДТЭК)
Автор: Артем Горовенко

Три угольных общины - Николаевская, Першотравенская и Петропавловская - одними из первых в Украине утвердили Программы экономической диверсификации и определили приоритеты развития на ближайшие годы.

Об этом сообщила пресс-служба "ДТЭК Энерго".

Как сообщили в компании, сейчас в Украине почти 70 моногородов зависят от индустрии тепловой генерации. Это 1,3 млн рабочих мест, 60% поступлений в бюджет формируют именно угольные предприятия.

Чтобы помочь угольным громадам, где работают шахт "ДТЭК Энерго", определить альтернативные пути развития, компания профинансировала работу экспертов Агентства устойчивого развития АСТАР, которые вместе с представителями Николаевской, Петропавловской и Першотравенской громад исследовали ресурсы региона и подготовили программы трансформации на первые три года, рассчитали необходимые инвестицийии определили возможные источники финансирования.

"Отказ от угледобычи требует экономического перепрофилирования нашей территории, чтобы создать новые рабочие места и найти источники наполнения местного бюджета, взамен угледобывающим предприятиям. Мы планируем после завершения работы шахты Юбилейная создать на ее территории индустриальный парк с биоэтаноловым заводом и тепличными комплексами. Видим потенциал в выращивании, хранении и переработке фруктов и овощей. Будем развивать существующие сервисные услуги по ремонту агротехники, рассматриваем запуск "зеленого маршрута" для туризма", - сказал Иван Леонов, заместитель председателя по вопросам деятельности исполнительных органов Петропавловского поселкового совета.

Сельский голова Николаевки Виктор Одоевцев отметил, что в программу диверсификации экономики Николаевской громады включили три направления: производство кисломолочной продукции, производство и расширение рынка сбыта тыквенных цукатов, расширение ассортимента продуктов пчеловодства.

"Першотравенск после закрытия шахт будет развиваться в новых реалиях, поэтому мы уже сегодня ищем альтернативные источники бюджетообразования и другие пути и возможности для развития. Наша программа предусматривает тепломодернизацию жилых домов и объектов социальной инфраструктуры, поиск альтернативных источников тепло- и водоснабжения, создание новых рабочих мест на замену рабочим местам на угольных предприятиях, создание добавленной стоимости уже существующих в городе бизнесах", - добавила Оксана Винницкая, городская голова Першотравенска.

Генеральный директор "ДТЭК Энерго" отметил, что взял на себя ответственность помочь общинам заранее определить источники роста - новые экономические направления для развития бизнеса, чтобы создать новые рабочие места, сохранить инфраструктуру и привлекательность территорий для проживания.

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ДТЭК Днепропетровская область
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