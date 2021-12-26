У Дніпропетровській області три вугільні громади почали трансформацію за підтримки ДТЕК

Три вугільних громади - Миколаївська, Першотравенська і Петропавлівська - одними з перших в Україні затвердили програми економічної диверсифікації та визначили пріоритети розвитку на найближчі роки.

Як повідомили в компанії, зараз в Україні майже 70 моногородів залежать від індустрії теплової генерації. Це 1,3 млн робочих місць, 60% надходжень до бюджету формують саме вугільні підприємства.

Щоб допомогти вугільним громадам, де працюють шахт "ДТЕК Енерго", визначити альтернативні шляхи розвитку, компанія профінансувала роботу експертів Агентства сталого розвитку АСТАР, які разом з представниками Миколаївської, Петропавлівської та Першотравенської громад досліджували ресурси регіону та підготували програми трансформації на перші три роки, розрахували необхідні інвестиції та визначили можливі джерела фінансування.

"Відмова від вуглевидобутку вимагає економічного перепрофілювання нашої території, щоб створити нові робочі місця і знайти джерела наповнення місцевого бюджету, натомість вугледобувним підприємствам. Ми плануємо після завершення роботи шахти Ювілейна створити на її території Індустріальний парк з біоетаноловим заводом і тепличними комплексами. Бачимо потенціал у вирощуванні, зберіганні та переробці фруктів і овочів. Будемо розвивати існуючі сервісні послуги з ремонту агротехніки, розглядаємо запуск "зеленого маршруту" для туризму", - сказав Іван Леонов, заступник голови з питань діяльності виконавчих органів Петропавлівської селищної ради.

Сільський голова Миколаївки Віктор Одоєвцев відмітив, що в програму диверсифікації економіки Миколаївської громади включили три напрямки: виробництво кисломолочної продукції, виробництво і розширення ринку збуту гарбузових цукатів, розширення асортименту продуктів бджільництва.

"Першотравенськ після закриття шахт буде розвиватися в нових реаліях, тому ми вже сьогодні шукаємо альтернативні джерела бюджетоутворення та інші шляхи і можливості для розвитку. Наша програма передбачає тепломодернізацію житлових будинків та об'єктів соціальної інфраструктури, пошук альтернативних джерел тепло - та водопостачання, створення нових робочих місць на заміну робочим місцям на вугільних підприємствах, створення доданої вартості вже існуючих у місті бізнесах", - додала Оксана Вінницька, міська голова Першотравенська.

Генеральний директор "ДТЕК Енерго" зазначив, що взяв на себе відповідальність допомогти громадам заздалегідь визначити джерела зростання - нові економічні напрямки для розвитку бізнесу, щоб створити нові робочі місця, зберегти інфраструктуру і привабливість територій для проживання.