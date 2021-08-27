В Днепропетровской области строят две новые трассы

Речь идет о трассах на Киев и в объезд Днепра.

"В регионе строят две новые дороги. Одна из них - в объезд областного центра. Она соединит трассу Н-08 с Южным мостом и разгрузит город от транзита", - заявил глава области Валентин Резниченко.

Новая магистраль в обход Днепра будет иметь длину 7 км. Сейчас там идет работа по строительству двухуровневой развязки над дорогой, которая ведет в направлении аэропорта. Возведение сооружения позволит разделить потоки автотранспорта на участке.

В данный момент на путепроводе проходит устройство асфальта.

"Осталось установить перила, доработать тротуары. А еще - покрасить бетонные опоры, балки. Их следует покрыть специальным раствором, чтобы избежать разрушения. Уже с выравнивающим слоем асфальта - подъезды с одной стороны. Готовим под покрытие остальные", - сказал представитель подрядной организации Александр Бондаренко.

На другой стройплощадке возле Южного моста уже заменены коммуникации. Сейчас там делают основу из земляного полотна и обустраивают "орожную одежду". После этого уложат 3 слоя асфальтобетона.

Кроме этого, в области в рамках "Большой стройки" создают еще одну трассу - Н-31. Дорогу "Днепр-Царичанка-Кобеляки-Решетиловка" прокладывают в объезд населенных пунктов Петриковской и Царичанской громад. Ее общая протяженность составляет 137,5 км. Ожидается, что она станет оптимальным маршрутом из Киева в Днепр. В Днепропетровской области протяженность дороги составляет 58 км.