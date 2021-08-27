У Дніпропетровській області будують дві нові траси

Мова йде про траси на Київ та в об’їзд Дніпра.

"У регіоні будують дві нові дороги. Одну з них - в об’їзд обласного центру. Вона з’єднає трасу Н-08 із Південним мостом та розвантажить місто від транзиту", - заявив очільник області Валентин Резніченко.

Нова магістраль в обхід Дніпра буде завдовжки 7 км. Зараз там триває робота з будівництва дворівневої розв’язки над дорогою, що іде в напрямку аеропорту. Зведення споруди дозволить розділити потоки автотранспорту на ділянці.

На даний момент на шляхопроводі відбувається влаштування асфальту.

"Залишилося встановити перила, доробити тротуари. А ще - пофарбувати бетонні опори, балки. Їх слід покрити спеціальним розчином, аби уникнути руйнування. Вже із вирівнюючим шаром асфальту - під’їзди з одного боку. Готуємо під покриття решту", - сказав представник підрядної організації Олександр Бондаренко.

На іншому будмайданчику поблизу Південного моста вже замінено комунікації. Нині там роблять основу із земляного полотна та облаштовують "дорожній одяг". Після цього укладуть 3 шари асфальтобетону.

Крім цього, в області у рамках "Великого будівництва" створюють ще одну трасу - Н-31. Дорогу "Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка" прокладають в об’їзд населених пунктів Петриківської та Царичанської громад. Її загальна протяжність становить 137,5 кілометрів. Очікується, що вона стане оптимальним маршрутом з Києва до Дніпра. У Дніпропетровській області протяжність дороги становить 58 км.