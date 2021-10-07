В Днепропетровской области строят 600-метровую эстакаду на трассе Н-31

"В регионе воплощают самый масштабный дорожный проект. Строят современную трассу в киевском направлении. Новую магистраль Н-31 возводят в обход сел Днепровского района. Сейчас по каналу "Днепр-Донбасс" прокладывают автодорогу и одновременно строят мосты и тоннели", - отметил Резниченко.

Масштабные работы проходят по программе Президента Украины Владимира Зеленского "Большая стройка". Мостовики, дорожники и тяжелая техника работают круглосуточно. За мостом через канал Днепр-Донбасс строят последние 29,5 км дороги.

600-метровую эстакаду возводят через реку Орель.

"Сейчас бетонируют опоры. Их будет 10. Впоследствии на них надвижные способом устроим железобетонную конструкцию длиной почти 600 м. Такой опыт будет первым для Украины", - рассказал начальник Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области Александр Коломийцев.

По его словам, в этом месте водоем имеет сложное русло, поэтому приняли такое инженерное решение.

Всего на отрезке трассы Н-31 по каналу Днепр-Донбасс будет более 50 искусственных сооружений.

В Днепропетровской области уже готовы 28,6 км новой автомагистрали. Общая длина трассы Н-31, который пройдет этой областью в направлении Киева, - почти 60 км.