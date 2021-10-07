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У Дніпропетровській області будують 600-метрову естакаду на трасі Н-31

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Дніпро, Четвер 07 жовтня 2021 12:31
У Дніпропетровській області будують 600-метрову естакаду на трасі Н-31 Фото: в Дніпропетровській області будують 600-метрову естакаду (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

У Дніпропетровській області триває будівництво нової національної траси Н-31, на якій стартували роботи зі зведення 600-метрової естакади. Ця інженерна конструкція вважається найскладнішою із всього ансамблю мостів та тунелів, які будують на новій трасі. Естакаду змонтують унікальним для України способом.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву голови Дніпропетровської облдержадміністрації Валентина Резніченка.

"У регіоні втілюють наймасштабніший дорожній проєкт. Будують сучасну трасу у київському напрямку. Нову магістраль Н-31 зводять в обхід сіл Дніпровського району. Нині за каналом "Дніпро-Донбас" прокладають автошлях та одночасно зводять мости і тунелі", - зазначив Резніченко.

Масштабні роботи відбуваються за програмою Президента України Володимира Зеленського "Велике будівництво". Мостовики, дорожники і важка техніка працюють цілодобово. За мостом через канал Дніпро-Донбас укладають останні 29,5 км дороги.

600-метрову естакаду зводять через річку Оріль.

"Зараз бетонуємо опори. Їх буде 10. Згодом на них насувним способом влаштуємо залізобетонну конструкцію довжиною майже 600 м. Такий досвід буде першим для України", - розповів начальник Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області Олександр Коломійцев.

У Дніпропетровській області будують 600-метрову естакаду на трасі Н-31

За його словами, у цьому місці водойма має складне русло, тому прийняли таке інженерне рішення.

Загалом на відрізку траси Н-31 за каналом "Дніпро-Донбас" буде понад 50 штучних споруд.

У Дніпропетровській області будують 600-метрову естакаду на трасі Н-31

У Дніпропетровській області вже готові 28,6 км нової автомагістралі. Загальна довжина траси Н-31, що проходитиме цією областю у напрямку Києва, - майже 60 км.

Нагадаємо, раніше Валентин Резніченко повідомив, що у Слобожанському Дніпропетровської області завершується будівництво басейну.

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