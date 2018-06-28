У Дніпропетровській області зіткнулись дві вантажівки, є загиблий

Іншого водія госпіталізовано

У Дніпропетровській області зіткнулися дві вантажівки на автотрасі Харків-Сімферополь, внаслідок чого загинув один із водіїв. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"28 червня о 2 годині 40 хвилин ночі до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася на 10 км автошляху Харків-Сімферополь М-29, у Новомосковському районі", - йдеться в повідомленні.

Так, прибувши на місце ДТП, рятувальники встановили, що у результаті зіткнення двох вантажівок марки DAF один із водіїв 1962 року народження помер на місці та був затиснений у кабіні автомобіля.

Зазначається, що іншого водія 1971 року народження госпіталізовано працівниками швидкої медичної допомоги до центральної районної лікарні хірургічного відділення в місті Новомосковськ.

"Рятувальники за допомогою пожежно-технічного обладнання відчинили двері кабіни та дістали тіло чоловіка з автомобіля та передали працівникам судово-медичної експертизи. До надання допомоги були залучені 4 чоловіка особового складу та 1 пожежно-рятувальний автомобіль Головного управління ДСНС України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Слов'янську у результаті ДТП з маршруткою постраждали 9 людей.