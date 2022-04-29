UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Днепропетровской области СБУ задержала помощницу главарей "ДНР"

Фото: СБУ (volyn.com.ua)
Автор: Евгений Прокопенко

СБУ задержала помощницу главарей так называемой "ДНР", которая отвечала за их медийную раскрутку и готовила постановочные сюжеты для российских СМИ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"В Днепропетровской области СБУ установила место нахождения и задержала попечительницу главарей так называемой"ДНР". Она отвечала за их медийную раскрутку и информационное сопровождение деятельности террористов. Женщина присоединилась к рядам незаконных вооруженных формирований в 2016 году. Там занималась популяризацией группировок боевиков и подготовкой постановочных сюжетов для кремліських пропанандистів. В том числе относительно прибытия из РФ так называемых гуманитарных конвоев. Впрочем после ликвидации бывшего главаря террористов Захарченко, его помощница покинула ряды боевиков и длительное время скрывалась", - сообщили в СБУ.

Напомним, Служба безопасности Украины обнаружила двух коллаборантов в Херсонской области. Им объявили подозрение о государственной измене.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеСлужба безопасности Украины