В Днепропетровской области сбили российский беспилотник

Украинские военные приземлили еще один российский беспилотник. На этот раз в небе над Днепропетровской областью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко .

"Днепропетровщина, 3 мая. Снова удачная "охота" наших военных. Сбили над Днепропетровщиной вражеский беспилотник", - написал Резниченко.

Напомним, руководитель Центра территориальной обороны Днепра Геннадий Корбан заявил, что город является целью Российской Федерации, а также пуповиной между фронтами. По его словам, Днепр нужен рашистам, поскольку он является крупным промышленным центром.

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