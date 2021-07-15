В Днепропетровской области "с нуля" строят два современных бассейна

"Развиваем спортивную инфраструктуру региона. Реконструируем стадионы. Сводим "с нуля" бассейны. Современные условия для занятий плаванием создаем в Никополе и Слобожанском", - рассказал Резниченко.

В Слобожанском бассейн строят рядом с новым спорткомплексом, поэтому снаружи здания будут с одинаковым дизайном.

"Уже готовы внешние стены. Заканчиваем крышу. На очереди - установка витражей "в пол". На 1-м и 2-м этажах все отштукатурилы и подготовили под плитку. Здание будет теплым и современным", - рассказал генподрядчик Владимир Кононов.

По словам подрядчиков, здание оснастят современными системами очистки воздуха и воды.

Там обустраивают два бассейна: 25-метровый для взрослых и 10-метровый для детей. Меньшую чашу уже готовят под гидроизоляцию и вскоре будут ее испытывать.

На третьем этаже, над бассейном для взрослых, разместят трибуны на 100 зрителей.

Территорию вокруг здания бассейна заасфальтируют, а на другой ее части высадят деревья и установят автоматическую систему полива.

Работы проводятся за средства государственного, областного и местного бюджетов.