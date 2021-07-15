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У Дніпропетровській області "з нуля" будують два сучасні басейни

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Дніпро, Четвер 15 липня 2021 15:01
У Дніпропетровській області "з нуля" будують два сучасні басейни Фото: в Дніпропетровській області з'являться два сучасних басейни (adm.dp.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

У Дніпропетровській області у рамках програми президента Володимира Зеленського зводять "з нуля" два сучасні басейни, де будуть створені умови для занять плаванням дорослих та дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка.

"Розбудовуємо спортивну інфраструктуру регіону. Реконструюємо стадіони. Зводимо "з нуля" басейни. Сучасні умови для занять плаванням створюємо у Нікополі та Слобожанському", – розповів Резніченко.

У Дніпропетровській області &quot;з нуля&quot; будують два сучасні басейни

У Слобожанському басейн зводять поряд із новим спорткомплексом, відтак зовні будівлі будуть із однаковим дизайном.

"Вже готові зовнішні стіни. Завершуємо з покрівлею. На черзі - встановлення вітражів "у підлогу". На 1-му та 2-му поверхах все відштукатурили і підготували під плитку. Будівля буде теплою та матиме сучасний вигляд», – розповів генпідрядник Володимир Кононов.

У Дніпропетровській області &quot;з нуля&quot; будують два сучасні басейни

За словами підрядників, будівлю оснастять сучасними системами очищення повітря та води.

Там облаштовують два басейни: 25-метровий для дорослих і 10-метровий для дітей. Меншу чашу уже готують під гідроізоляцію і незабаром будуть її випробовувати.

У Дніпропетровській області &quot;з нуля&quot; будують два сучасні басейни

На третьому поверсі, над басейном для дорослих, розташують трибуни на 100 глядачів.

Територію навколо будівлі басейну заасфальтують, а на іншій її частині висадять дерева і встановлять автоматичну систему поливу.

У Дніпропетровській області &quot;з нуля&quot; будують два сучасні басейни

Роботи проводяться за кошти державного, обласного та місцевого бюджетів.

Нагадаємо, раніше Валентин Резніченко повідомив, що у межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" у Дніпрі завершують реконструкцію найстарішої гімназії міста.

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