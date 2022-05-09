В Днепропетровской области из-за российского снаряда погиб ребенок

Отмечается, что в регионе продолжаются работы по разминированию территорий.

"Всего обезврежено порядка 1200 боеприпасов только на территории Криворожского района. Но, к сожалению, продолжают происходить несчастные случаи в разных районах области. Сегодня (8 мая) в Синельниковском районе 12-летний мальчик нашел боеприпас и принес его домой. Снаряд взорвался, мальчик погиб", - говорится в сообщении.

Вилкул призвал граждан быть крайне острожными со взрывоопасными предметами, в том числе с неразорвавшимися снарядами после вражеских обстрелов, а также напомнил о минах на дорогах.

"Не берите подозрительные предметы в руки! Сразу вызывайте 101 и 102. Научите этому своих детей! Между населенными пунктами на территории района перемещайтесь только по основным дорогам общего пользования!" - обратился руководитель Криворожской ВА.