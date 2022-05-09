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В Днепропетровской области из-за российского снаряда погиб ребенок

Фото: из-за найденного боеприпаса погиб мальчик (facebook.ua/national.police)
Автор: Владимир Костырин

В Синельниковском районе Днепропетровской области погиб 12-летний мальчик, который нашел российский боеприпас и принес его домой. Трагический случай из-за неосторожного обращения со снарядами стал уже шестым в области.

Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на заявление главы военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула.

Отмечается, что в регионе продолжаются работы по разминированию территорий.

"Всего обезврежено порядка 1200 боеприпасов только на территории Криворожского района. Но, к сожалению, продолжают происходить несчастные случаи в разных районах области. Сегодня (8 мая) в Синельниковском районе 12-летний мальчик нашел боеприпас и принес его домой. Снаряд взорвался, мальчик погиб", - говорится в сообщении.

Вилкул призвал граждан быть крайне острожными со взрывоопасными предметами, в том числе с неразорвавшимися снарядами после вражеских обстрелов, а также напомнил о минах на дорогах.

"Не берите подозрительные предметы в руки! Сразу вызывайте 101 и 102. Научите этому своих детей! Между населенными пунктами на территории района перемещайтесь только по основным дорогам общего пользования!" - обратился руководитель Криворожской ВА.

Ранее сообщалось, что перед этим, в конце апреля, в Днепропетровской области из-за взрыва кассетного боеприпаса погиб мужчина.

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