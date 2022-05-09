У Дніпропетровській області через російський снаряд загинула дитина

Зазначається, що в регіоні тривають роботи з розмінування територій.

"Всього знешкоджено близько 1200 боєприпасів тільки на території Криворізького району. Але, на жаль, продовжують відбуватися нещасні випадки в різних районах області. Сьогодні (8 травня) в Синельниківському районі 12-річний хлопчик знайшов боєприпас і приніс його додому. Снаряд вибухнув, хлопчик загинув", - йдеться в повідомленні.

Вілкул закликав громадян бути вкрай обережними з вибухонебезпечними предметами, в тому числі зі снарядами, що не розірвалися, після ворожих обстрілів, а також нагадав про міни на дорогах.

"Не беріть підозрілі предмети в руки! Відразу викликайте 101 і 102. Навчіть цього своїх дітей! Між населеними пунктами на території району переміщайтеся тільки по основних дорогах загального користування!" - звернувся керівник Криворізької ВА.