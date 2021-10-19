У Дніпропетровській області ремонтують трасу "Дніпро-Обухівка"

У Дніпропетровській області у рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" буде відремонтовано 18,4 км траси "Дніпро-Обухівка". Станом на зараз ремонтні роботи на автошляху уже в розпалі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву голови Дніпропетровської облдержадміністрації Валентина Резніченка.

"У дорожній інфраструктурі Дніпропетровщини відбуваються зміни. Тривають ремонти доріг у різних куточках області. І на місцевих автошляхах, і трасах національного значення", - зазначив очільник регіону Валентин Резніченко.

Траса "Дніпро-Обухівка" проходить по території Дніпровського району і з’єднується з державною магістраллю Н-31 Дніпро-Решетилівка, яку будують "з нуля".

"Це вже дев’ята дорога територіального значення, яку ремонтуємо цьогоріч завдяки програмі "Велике будівництво". Такі траси сполучають райони та міста області. Можуть з’єднувати міжнародні, національні та регіональні магістралі", - розповів начальник Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області Олександр Коломійцев.

На об’єкті майже завершили знімати старий дорожній одяг. Нині вже почали укладати вирівнюючий шар асфальту. Також на трасі приводять до ладу узбіччя.