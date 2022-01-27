В Днепропетровской области "реанимируют" историческое здание спорткомплекса "Днепровец"

В поселке Днепровское Днепропетровской области стартовала реконструкция местного спорткомплекса с бассейном "Днепровец". Он был построен еще в 1963 году, принимал универсиады и множество соревнований. Но почти за шесть десятилетий здание стало аварийным: покосилась кровля, сносились коммуникации, стали ветхими деревянные окна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Днепропетровской ОГА.

"На Днепропетровщине в разгаре новый инфраструктурный год. В области продолжаем обновлять детские сады, школы, стадионы и городские арены. Работаем и над модернизацией двух бассейнов. Один - в Марганце. Другой - в поселке Днепровское", - сказал глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

Реконструкция объекта проходит по программе Президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Ранее, в 2021 году, в Днепровском обновили местный стадион. Здание спорткомплекса с бассейном находится рядом с этим стадионом.

В настоящее время строители находятся на этапе демонтажа. Внутри спорткомплекса обустроят тренерские, раздевалки, спортивные и тренажерные залы, административные помещения, обновят 25-метровый бассейн.

"Возрождают наш бассейн, не видевший воды, уже не один десяток лет. Это обновление направлено на благо людей. Будет тепло, хорошо, будет красиво. Будем гостеприимно принимать всех жителей Днепровского и гостей поселка", - заверил директор спорткомплекса "Днепровец" Владимир Кусый.