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У Дніпропетровській області "реанімують" історичну будівлю спорткомплексу "Дніпровець"

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Дніпро, Четвер 27 січня 2022 16:19
У Дніпропетровській області "реанімують" історичну будівлю спорткомплексу "Дніпровець" Фото: у Дніпропетровській області реставрують спорткомплекс "Дніпровець" (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

У селищі Дніпровське Дніпропетровської області стартувала реконструкція місцевого спорткомплексу із басейном "Дніпровець". Він був збудований ще у 1963 році, приймав універсіади та безліч змагань. Але за майже шість десятиліть будівля стала аварійною: покосилася покрівля, зносилися комунікації, стали трухлявими дерев’яні вікна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Дніпропетровської ОДА.

"На Дніпропетровщині у розпалі новий інфраструктурний рік. В області продовжуємо оновлювати дитячі садки, школи, стадіони та міські арени. Працюємо і над модернізацією двох басейнів. Один - у Марганці. Інший - у селищі Дніпровське", - заначив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

Реконструкція об’єкту проходить за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Раніше у 2021 році у Дніпровському оновили місцевий стадіон. Будівля спорткомплексу із басейном розміщена поряд із цим стадіоном.

Зараз будівельники перебувають на етапі демонтажу. Всередині спорткомплексу облаштують тренерські, роздягальні, спортивну і тренажерні зали, адміністративні приміщення, оновлять 25-метровий басейн.

"Відроджують наш басейн, який не бачив води, вже не один десяток років. Це оновлення спрямоване на благо людей. Буде тепло, буде добре, буде гарно. Гостинно прийматимемо усіх мешканців Дніпровського і гостей селища", - запевнив директор спорткомплексу "Дніпровець" Володимир Кусий.

Раніше повідомлялося, що у Дніпрі за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" проводять реконструкцію однієї з найстаріших шкіл міста.

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