В Днепропетровской области разоблачили на взятке чиновника ГСЧС

Чиновник требовал "откат" в размере 40 тыс. гривен

В Днепропетровской области сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили на взятке чиновника Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Сотрудники Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ совместно с Военной прокуратурой разоблачили на взятке одного из руководителей ГСЧС в Днепропетровской области", - говорится в сообщении.

Так, правоохранители установили, что чиновник требовал "откат" в размере 40 тыс. гривен от частного предпринимателя, который победил в конкурсных торгах на закупку оборудования для нужд ГСЧС.

Фото: изъятые средства и задержан За указанную сумму злоумышленник предлагал подписания соответствующего договора и перечисления денег на счета предпринимателя.

Также отмечается, чтьо оперативники спецслужбы и следователи Военной прокуратуры задержали чиновника в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины в одном из городских заведений общественного питания во время получения всей суммы неправомерной выгоды.

Как сообщается, сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. В рамках открытого уголовного производства по части третьей ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других должностных лиц, причастных к противоправным действиям.

Напомним, ранее сообщалось, что чиновника Государственной фискальной службы в Киевской области разоблачили правоохранители на взятке.