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У Дніпропетровській області викрили на хабарі посадовця ДСНС

НовиниНадзвичайні події    15.06.2018 - 12:13
Фото: затриманий посадовець ДСНС (ssu.gov.ua)
Фото: затриманий посадовець ДСНС (ssu.gov.ua)

Посадовець вимагав "відкат" у розмірі 40 тис. гривень

У Дніпропетровській області співробітники Служби безпеки України (СБУ) викрили на хабарі  посадовця Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС). Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"Співробітники Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ спільно з Військовою прокуратурою викрили на хабарі одного з керівників ДСНС у Дніпропетровській області", - йдеться у повідомленні.

Так, правоохоронці встановили, що посадовець вимагав "відкат" у розмірі 40 тис. гривень від приватного підприємця, який переміг у конкурсних торгах на закупівлю устаткування для потреб ДСНС.

Фото: вилучені кошти та затриманий
 

За вказану суму зловмисник пропонував підписання відповідного договору та перерахування грошей на рахунки підприємця.

Також зазначається, що оперативники спецслужби та слідчі Військової прокуратури затримали чиновника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України в одному із міських закладів громадського харчування під час одержання всієї суми неправомірної вигоди.

Як повідомляється, наразі вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру в скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. У рамках відкритого кримінального провадження за частиною третьою ст. 368 Кримінального кодексу України тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності інших посадових осіб, причетних до протиправних дій.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що посадовця Державної фіскальної служби у Київській області викрили правоохоронці на хабарі.

 

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Теги публікації: Дніпро, Днепропетровская область, взятка, ДСНС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
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