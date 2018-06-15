У Дніпропетровській області викрили на хабарі посадовця ДСНС

Посадовець вимагав "відкат" у розмірі 40 тис. гривень
У Дніпропетровській області співробітники Служби безпеки України (СБУ) викрили на хабарі посадовця Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС). Про це повідомляє прес-служба СБУ.
"Співробітники Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ спільно з Військовою прокуратурою викрили на хабарі одного з керівників ДСНС у Дніпропетровській області", - йдеться у повідомленні.
Так, правоохоронці встановили, що посадовець вимагав "відкат" у розмірі 40 тис. гривень від приватного підприємця, який переміг у конкурсних торгах на закупівлю устаткування для потреб ДСНС.
За вказану суму зловмисник пропонував підписання відповідного договору та перерахування грошей на рахунки підприємця.
Також зазначається, що оперативники спецслужби та слідчі Військової прокуратури затримали чиновника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України в одному із міських закладів громадського харчування під час одержання всієї суми неправомірної вигоди.
Як повідомляється, наразі вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру в скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. У рамках відкритого кримінального провадження за частиною третьою ст. 368 Кримінального кодексу України тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності інших посадових осіб, причетних до протиправних дій.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що посадовця Державної фіскальної служби у Київській області викрили правоохоронці на хабарі.