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В Днепропетровской области расследуют причастность правоохранителей к игорному бизнесу

Новости » Общество    17.09.2019 - 10:41
В Днепропетровской области расследуют причастность правоохранителей к игорному бизнесу
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Подозреваются заместитель начальника одного из отделов прокуратуры Днепропетровской области и должностное лицо Криворожского отдела полиции

В Днепропетровской области расследуют причастность правоохранителей к деятельности игорного бизнеса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований (ГБР).

По информации ведомства, "неустановленные лица организовали деятельность подпольных казино на территории Днепропетровской области".

К организации игорного бизнеса могут быть причастны заместитель начальника одного из отделов прокуратуры Днепропетровской области и должностное лицо Криворожского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области.

Прошли четыре обыска в Днепре и Кривом Роге по результатам которых изъято: 35 системных блоков персональных компьютеров, с помощью которых предоставлялась возможность играть в азартные игры; неофициальная бухгалтерская документация и денежные средства.

Напомним, в Запорожье изъяли около 40 игровых автоматов. Правоохранителями было изъято 39 игровых автоматов, 11 единиц компьютерной техники, 2 видеорегистратора и другие вещественные доказательства.

Как сообщало РБК-Украина, правоохранители заблокировали деятельность подпольного казино на одной из центральных улиц Киева. Оперативники Службы безопасности установили, что нелегальное заведение было замаскировано под караоке. В помещении казино правоохранители изъяли наличные, рулетки, столы для игры в карты, фишки, общей стоимостью более 300 тыс. долларов.

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Новости Украины игорный бизнесГБР
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