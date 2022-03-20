В Днепропетровской области призвали жителей области вернуться к работе

"Нам нужно, чтобы работала экономика. Чтобы люди получали зарплату. Чтобы Украина стала еще сильнее. Чтобы мы сохранились - страна, область, город, село", - заявил глава ОВА Валентин Резниченко..

Он отметил, что 21 крупное предприятие Днепропетровщины из 22 уже возобновило свою работу. Восстановление производственных процессов необходимо, чтобы вернуться к нормальной жизни.

"Работает средний бизнес. Посмотрите на усилия президента и правительства. Сделали, пожалуй, самое льготное в истории налогообложение", - добавил Резниченко.

Председатель ОВА также отметил, что ситуация в Днепропетровской области остается стабильной и полностью контролируемо.