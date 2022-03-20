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В Днепропетровской области призвали жителей области вернуться к работе

Фото: в Днепропетровской области призвали жителей области вернуться к работе (УНИАН)
Автор: Артем Горовенко

В Днепропетровской области призвали жителей области и владельцев бизнеса вернуться к работе. Украине нужно, чтобы экономика страны становилась еще сильнее, а люди получали зарплату.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу областной администрации.

"Нам нужно, чтобы работала экономика. Чтобы люди получали зарплату. Чтобы Украина стала еще сильнее. Чтобы мы сохранились - страна, область, город, село", - заявил глава ОВА Валентин Резниченко..

Он отметил, что 21 крупное предприятие Днепропетровщины из 22 уже возобновило свою работу. Восстановление производственных процессов необходимо, чтобы вернуться к нормальной жизни.

"Работает средний бизнес. Посмотрите на усилия президента и правительства. Сделали, пожалуй, самое льготное в истории налогообложение", - добавил Резниченко.

Председатель ОВА также отметил, что ситуация в Днепропетровской области остается стабильной и полностью контролируемо.

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Днепропетровская область