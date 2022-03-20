В Дніпропетровській ОВА закликали мешканців області повернутись до роботи

"Нам потрібно, щоб працювала економіка. Щоб люди отримували зарплатню. Щоб Україна стала ще сильнішою. Щоб ми збереглися - країна, область, місто, село", - заявив очільник ОВА Валентин Резніченко..

Він зазначив, що 21 велике підприємство Дніпропетровщини з 22 вже відновило свою роботу. Відновлення виробничих процесів необхідне, аби повернутись до нормального життя.

"Працює середній бізнес. Подивіться на зусилля президента та уряду. Зробили, мабуть, найбільш пільгове в історії оподаткування", - додав Резніченко.

Голова ОВА також зауважив, що ситуація в Дніпропетровській області лишається стабільною та повністю контрольовано.