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В Дніпропетровській ОВА закликали мешканців області повернутись до роботи

Фото: в Дніпропетровській ОВА закликали мешканців області повернутись до роботи (УНІАН)
Автор: Артем Горовенко

В Дніпропетровській ОВА закликали мешканців області та власників бізнесу повернутись до роботи. Україні потрібно, щоб економіка країни ставала ще сильнішою, а люди отримували зарплатню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу обласної адміністрації.

"Нам потрібно, щоб працювала економіка. Щоб люди отримували зарплатню. Щоб Україна стала ще сильнішою. Щоб ми збереглися - країна, область, місто, село", - заявив очільник ОВА Валентин Резніченко..

Він зазначив, що 21 велике підприємство Дніпропетровщини з 22 вже відновило свою роботу. Відновлення виробничих процесів необхідне, аби повернутись до нормального життя.

"Працює середній бізнес. Подивіться на зусилля президента та уряду. Зробили, мабуть, найбільш пільгове в історії оподаткування", - додав Резніченко.

Голова ОВА також зауважив, що ситуація в Дніпропетровській області лишається стабільною та повністю контрольовано.

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Дніпропетровська область