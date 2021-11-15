У Дніпропетровській області повністю відремонтували трасу на Нікополь
У Дніпропетровській області фінішує ремонт траси на Нікополь, яку глобально оновлюють вперше за 40 років. Загальна протяжність державної траси - 56 км. Днями там завершили укладати новий асфальт на останньому 14-кілометровому відрізку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Дніпропетровської ОДА.
Як зазначається, новий "дорожній одяг" має товщину понад 30 см і є тришаровим: знизу основа з щебенево-піщаної суміші, за нею вирівнюючий шар асфальтобетону, зверху - фінішний.
Станом на зараз на нікопольській трасі завершуються роботи на узбіччі: встановлення знаків, облаштування водовідведення, облаштування сучасних зупинок громадського транспорту з лавами і тактильною плиткою для незрячих.
"Цьогоріч в області проведена величезна робота у дорожній галузі. Відремонтовано майже 400 км автошляхів. Як місцевого, так і державного значення. Й розбудова інфраструктури триває", - зазначив перший заступник голови Дніпропетровської ОДА Володимир Орлов.
На нікопольскій трасі у розпал робіт цілодобово працювала сотня людей та понад 80 одиниць техніки.
"Останній капремонт нікопольської магістралі проводили у 1979 році. Старе дорожнє покриття вже давно вичерпало строк експлуатації. Тепер на усій протяжності траси - нове", - розповів начальник Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області Олександр Коломійцев.
Нагадаємо, раніше голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко розповів, що у рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" буде відремонтовано 18,4 км траси Дніпро-Обухівка, яка проходить по території Дніпровського району і з’єднується з державною магістраллю Н-31 "Дніпро-Решетилівка", яку будують "з нуля".