В частности, изъяли 15 гранат и 10 электродетонаторов

В Днепропетровской области полицейские изъяли арсенал оружия и боеприпасов. Об этом сообщает преcс-служба Нацполиции.

Арсенал обнаружили во время обыска в гаражных помещениях, арендованных жителем Никополя Днепропетровской области, задержанным ранее по подозрению в совершении ряда уголовных правонарушений.

"...правоохранители изъяли охотничью винтовку иностранного производства, спецсредство иностранного производства, предназначенный для стрельбы резиновыми пулями, пистолет, 15 гранат к подствольному гранатомету ВОГ-25, два корпуса гранат РКГ-3ЕМ, 10 электродетонаторов, составные части к разному оружию и 605 патронов различного калибра", - сообщают в полиции.

Все изъятое направили на экспертизу. По данному факту открыли уголовное производство по ч.1 ст.263 УК Украины - незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Фото: изъятое оружие (npu.gov.ua)

Напомним, по состоянию на 24 июля пиротехники ГСЧС с начала года изъяли более 40 тыс. боеприпасов, в том числе 581 авиационную бомбу.