Зокрема, вилучили 15 гранат та 10 електродетонаторів

У Дніпропетровській області поліцейські вилучили арсенал зброї та боєприпасів. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Арсенал виявили під час обшуку у гаражних приміщеннях, орендованих жителем Нікополя Дніпропетровщини, затриманим раніше за підозрою у вчиненні низки кримінальних правопорушень.

"...правоохоронці вилучили мисливську гвинтівку іноземного виробництва, спецзасіб іноземного виробництва, призначений для стрільби гумовими кулями, пістолет, 15 гранат до підствольного гранатомету ВОГ-25, два корпуси гранат РКГ-3ЕМ, 10 електродетонаторів, складові частини до різної зброї й 605 патронів різного калібру", - повідомляють у поліції.

Усе вилучене направили на експертизу. За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.263 КК України - незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Фото: вилучена зброя (npu.gov.ua)

Нагадаємо, станом на 24 липня піротехніки ДСНС з початку року вилучили понад 40 тис. боєприпасів, у тому числі 581 авіаційну бомбу.