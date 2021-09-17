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В Днепропетровской области в поле подсолнухов нашли "спрятанную" коноплю на 28 млн гривен

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Пятница 17 сентября 2021 10:46
В Днепропетровской области в поле подсолнухов нашли "спрятанную" коноплю на 28 млн гривен Фото: в поле подсолнухов нашли плантацию конопли (npu.gov.ua)
Автор: Инна Собора

В Днепропетровской области полицейские обнаружили насаждения конопли стоимостью около 28 млн гривен. Они росли в поле, которое агрофирма засеяла подсолнухом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

На поле в Криничанском районе среди насаждений подсолнухов обнаружили 7 тысяч наркосодержащих кустов растений.

Правоохранители установили, что поле арендовано частной агрофирмой для ведения сельскохозяйственных работ.

Образцы растений направили на проведение экспертизы, остальные - уничтожили.

Руководитель агрофирмы установлен, сейчас полицейские проводят мероприятия для установления лиц, причастных к посадке и культивирования наркосодержащих растений.

По результатам экспертизы будет решаться вопрос об открытии уголовного производства по ст. 310 (Посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины.

Фото: среди подсолнечника нашли коноплю (npu.gov.ua)

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Днепропетровская область
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