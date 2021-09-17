В Днепропетровской области в поле подсолнухов нашли "спрятанную" коноплю на 28 млн гривен
В Днепропетровской области полицейские обнаружили насаждения конопли стоимостью около 28 млн гривен. Они росли в поле, которое агрофирма засеяла подсолнухом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.
На поле в Криничанском районе среди насаждений подсолнухов обнаружили 7 тысяч наркосодержащих кустов растений.
Правоохранители установили, что поле арендовано частной агрофирмой для ведения сельскохозяйственных работ.
Образцы растений направили на проведение экспертизы, остальные - уничтожили.
Руководитель агрофирмы установлен, сейчас полицейские проводят мероприятия для установления лиц, причастных к посадке и культивирования наркосодержащих растений.
По результатам экспертизы будет решаться вопрос об открытии уголовного производства по ст. 310 (Посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины.
Фото: среди подсолнечника нашли коноплю (npu.gov.ua)