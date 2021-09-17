ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Дніпропетровській області в полі соняшника знайшли "сховані" коноплі на 28 млн гривень

Новость на русском →
П'ятниця 17 вересня 2021 10:46
В Дніпропетровській області в полі соняшника знайшли "сховані" коноплі на 28 млн гривень Фото: в полі соняшника знайшли плантацію коноплі (npu.gov.ua)
Автор: Инна Собора

В Дніпропетровській області поліцейські виявили насадження коноплі вартістю близько 28 млн гривень. Вони росли в полі, яке агрофірма засіяла соняхом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

На полі у Криничанському районі серед насаджень соняшника виявили 7 тисяч нарковмісних кущів рослин.

Правоохоронці встановили, що поле орендоване приватною агрофірмою для ведення сільськогосподарських робіт.

Зразки рослин направили на проведення експертизи, решту - знищили.

Керівник агрофірми встановлений, зараз поліцейські проводять заходи для встановлення осіб, причетних до посадки та культивування нарковмісних рослин.

За результатами експертизи вирішуватиметься питання про відкриття кримінального провадження за ст. 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України.

Фото: серед соняшника знайшли коноплі (npu.gov.ua)

Читайте РБК-Україна в Google News
Днепропетровская область
NEWS
Генсек ООН про зміни клімату: ми знищуємо те, від чого залежні на Землі
Генсек ООН про зміни клімату: ми знищуємо те, від чого залежні на Землі
DAILY
Черга за чіпами. Як дефіцит мікросхем в Азії та США змінив ринки авто та електроніки
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Черга за чіпами. Як дефіцит мікросхем в Азії та США змінив ринки авто та електроніки