В Днепропетровской области погибла женщина, взявшая в руки кассетный боеприпас

В городе Новоселовке Днепропетровской области погибла 47-летняя местная жительница. В частности, женщина сама взяла в руки кассетный боеприпас.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Днепропетровской области.
Сообщается, что трагедия по неосмотрительности произошла утром 5 апреля. Женщина подорвалась на взрывчатке сразу, когда взяла ее в руки.
"Около 7 часов утра в селе Новоселовка Покровского района. Как установили правоохранители, 47-летняя местная жительница подорвалась на взрывном устройстве когда взяла его в руки. От полученных ранений женщина скончалась", - говорится в сообщении.
Также правоохранители призывают людей не касаться подозрительных предметов. В частности, как только вы заметили боеприпас, сразу нужно сообщить об этом в ГСЧС и полицию.
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