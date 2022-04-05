RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Дніпропетровській області загинула жінка, яка взяла в руки касетний боєприпас

Жінка підірвалась на касетному боєприпасі у Дніпропетровській області (facebook.com/PoliceDniproRegion)
Автор: Тетяна Самарук

У місті Новоселівці Дніпропетровської області загинула 47-річна місцева жителька. Зокрема, жінка сама взяла в руки касетний боєприпас.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Дніпропетровської області.

Повідомляється, що трагедія через необачність сталася зранку 5 квітня. Жінка підірвалася на вибухівці одразу, коли взяла її до рук.

"Близько 7-ї години ранку у селі Новоселівка Покровського району. Як встановили правоохоронці, 47-річна місцева мешканка підірвалася на вибуховому пристрої коли взяла його в руки. Від отриманих поранень жінка померла", - йдеться у повідомленні.

Також правоохоронці закликають людей не торкатись підозрілих предметів. Зокрема, як тільки ви помітили боєприпас, одразу потрібно повідомити про це в ДСНС та поліцію.

Раніше ми повідомляли, що у Чугуївському районі автомобіль наїхав на міну, є жертви та постраждалі.

Також ми писали, що як розпізнати по звуках ракету, ворожий літак і ППО.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпропетровська область