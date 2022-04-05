У Дніпропетровській області загинула жінка, яка взяла в руки касетний боєприпас

У місті Новоселівці Дніпропетровської області загинула 47-річна місцева жителька. Зокрема, жінка сама взяла в руки касетний боєприпас.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Дніпропетровської області.
Повідомляється, що трагедія через необачність сталася зранку 5 квітня. Жінка підірвалася на вибухівці одразу, коли взяла її до рук.
"Близько 7-ї години ранку у селі Новоселівка Покровського району. Як встановили правоохоронці, 47-річна місцева мешканка підірвалася на вибуховому пристрої коли взяла його в руки. Від отриманих поранень жінка померла", - йдеться у повідомленні.
Також правоохоронці закликають людей не торкатись підозрілих предметів. Зокрема, як тільки ви помітили боєприпас, одразу потрібно повідомити про це в ДСНС та поліцію.
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