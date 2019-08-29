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В Днепропетровской области памятник Ленину продали с аукциона на металлолом

Новости » Общество    29.08.2019 - 05:56
В Днепропетровской области памятник Ленину продали с аукциона на металлолом
Фото: памятник Ленину в Желтых Водах (mnenie.dp.ua)

Шеститонную бронзовую скульптуру продали за полмиллиона гривен

В Днепропетровской области с электронного аукциона продали памятник Ленину, демонтированный в городке Желтые Воды в 2014 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Известно, что шеститонная скульптура из литой бронзы была продана как металлолом. Ее приобрели за 500 тысяч гривен. При этом начальная стоимость памятника Ленину составляла 385 875 гривен. Участие в аукционе приняли четыре участника, при этом их данные не разглашаются.

Главный бухгалтер КП "ВЖРЕО" Желтоводского городского совета Елена Пузырей подтвердила, что продали скульптуру в связи с долгами предприятия в части уплаты налогов.

Скульптуру продал отдел принудительного исполнения решений управления государственной исполнительной службы Главного управления юстиции в Днепропетровской области. Отделом наложен арест на имущество данного коммунального предприятия.

Городской совет Желтых Вод уже заявила, что обжалует в суде решение о продаже памятника, поскольку он "имеет культурно-историческую ценность".

Напомним, в Украине в 2014 г. было демонтировано 504 памятника Ленину.

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