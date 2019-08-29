ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Дніпропетровській області пам'ятник Леніну продали з аукціону на металобрухт

Новини » Суспільство    29.08.2019 - 05:56
У Дніпропетровській області пам'ятник Леніну продали з аукціону на металобрухт
Фото: пам'ятник Леніну у Жовтих Водах (mnenie.dp.ua)

Шеститонну бронзову скульптуру продали за півмільйона гривень

У Дніпропетровській області з електронного аукціону продали пам’ятник Леніну, демонтований у містечку Жовті Води в 2014 році. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на "Радіо Свобода".

Відомо, що шеститонна скульптура з литої бронзи була продана як металобрухт. Її придбали за 500 тисяч гивень. При цьому початкова вартість пам'ятника Леніну становила 385 875 гривень. Участь в аукціоні взяли чотири учасники, при цьому їхні дані не розголошуються.

Головний бухгалтер КП "ВЖРЕО" Жовтоводської міської ради Олена Пузирей підтвердила, що продали скульптуру у зв'язку з боргами підприємства у частині сплати податків.

Скульптуру продав відділ примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Дніпропетровській області. Відділом накладено арешт на майно даного комунального підприємства.

Міська рада Жовтих Вод вже заявила, що оскаржить в суді рішення щодо продажу пам’ятника, оскільки він "має культурно-історичну цінність".

Нагадаємо, у Україні у 2014 р. було демонтовано 504 пам'ятника Леніну.

У Харкові відновили пам'ятник Жукову Рада підвищила експортне мито на металобрухт
Новини України памятникметаллоломпамятник Ленину
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся