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В Днепропетровской области отремонтирована "дорога жизни" Мерефа - Лозовая - Павлоград

Фото: в Днепропетровской области отремонтировано "дорогу жизни" Мерефа - Лозовая - Павлоград (facebook com)
Автор: Артем Горовенко

В Днепропетровской области, несмотря на близость боевых действий, отремонтировали дорогу Р - 51 Мерефа - Лозовая - Павлоград.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя председателя "Укравтодора" Андрея Ивко в Facebook.

Именно этой "дорогой жизни" происходит поставке гуманитарных грузов, эвакуация гражданских и перевозки раненых бойцов.

"Важный для региона маршрут было запланировано капитально отремонтировать, и война заставила отсрочить работы. Наиболее уничтоженный участок Р-51 восстановили в пределах эксплуатационного содержания. Быстро и с минимальными затратами "дорогу жизни" сделали не только проезжей, но и прочной и надежной", - рассказал он.

По словам Ивко, во время ремонта основной проблемой для дорожников стала местами переувлажнена, нестабильная основа. Ее пришлось заменить, провести забутовку и устроить слоя шлака и щебеночно-песочной смеси. На них был положен слой мелкозернистого асфальтобетона.

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Днепропетровская область