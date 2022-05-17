У Дніпропетровській області відремонтовано "дорогу життя" Мерефа - Лозова - Павлоград

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника голови "Укравтодору" Андрія Івка у Facebook .

Саме цією "дорогою життя" відбувається постачання гуманітарних вантажів, евакуація цивільних та перевезення поранених бійців,.

"Важливий для регіону маршрут було заплановано капітально відремонтувати, та війна змусила відтермінувати роботи. Найбільш знищену ділянку Р-51 відновили в межах експлуатаційного утримання. Швидко та з мінімальними витратами "дорогу життя" зробили не лише проїзною, а й міцною та надійною", - розповів він.

За словами Івка, під час ремонту основною проблемою для дорожників стала місцями перезволожена, нестабільна основа. Її довелося замінити, провести забутовку та влаштувати шари шлаку і щебенево-піскової суміші. На них було покладено шар дрібнозернистого асфальтобетону.