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В Днепропетровской области открылось 18-ое Клиентское пространство

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Днепропетровская область, Понедельник 22 ноября 2021 19:54
В Днепропетровской области открылось 18-ое Клиентское пространство Фото: новое Клиентское пространство (пресс-служба "Днепропетровскгаза")
Автор: Мария Тарарыева

В Покрове Никопольского района Днепропетровской области открыли центр обслуживания потребителей газа. Это уже 18-е 104.ua Клиентское пространство в регионе с комфортными условиями для обслуживания потребителей голубого топлива.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Днепропетровскгаза".

"Специалисты 104.ua клиентского простора будут предоставлять профессиональные консультации потребителям по расчетам, регистрации в онлайн-сервисах, присоединению к системе газоснабжения, разработке проектной и технической документации, реконструкции систем газоснабжения, техническому обслуживанию домовых газовых сетей и приборов и помогут выбрать новое газовое оборудование, смарт - модемы, сигнализаторы газа известных европейских и украинских производителей", - говорится в сообщении.

При заказе услуг за каждым клиентом закрепляется персональный менеджер, сопровождающий процесс приобретения товаров или этапы выполнения заказанных работ.

"На Днепропетровщине расширяется сеть точек контакта для удобного заказа необходимых услуг и решения вопросов пользователями природного газа. В новом 104.ua Клиентском пространстве в Покрове в настоящее время могут решать все газовые вопросы быстро и удобно не только 22 тысячи клиентов АО "Днепропетровскгаз" данного населенного пункта, но и все жители Днепропетровской области", – говорит начальник Днепропетровского управления клиентского сервиса Ирина Манько.

Фото: новое Клиентское пространство (пресс-служба "Днепропетровскгаза")

В пресс-службе отметили, что в Днепропетровской области работает уже 18 104.ua Клиентских пространств в таких населенных пунктах как: Днепр, Кривой Рог, Каменское, Никополь, Павлоград, Новомосковск, Пятихатки, Желтые Воды, Апостолово, Синельниково, Соленое, Магдалиновка, Царичанка и Покров. Новый клиентский простор в г. Покров Никопольского района будет работать с понедельника по пятницу, с 8.00 до 17.00. по адресу: ул. Центральная, 10а.

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