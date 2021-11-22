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У Дніпропетровській області відкрився 18-й Клієнтський простір

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Дніпропетровська область, Понеділок 22 листопада 2021 19:54
У Дніпропетровській області відкрився 18-й Клієнтський простір Фото: новий клієнтський простір (прес-служба "Дніпропетровськгазу")
Автор: Марія Тарариєва

У Покрові Нікопольського району Дніпропетровської області відкрили центр обслуговування споживачів газу. Це вже 18-й 104.ua Клієнтський простір в регіоні з комфортними умовами для обслуговування споживачів блакитного палива.

Про це повідомляє прес-служба АТ"Дніпропетровськгазу".

"Фахівці 104.ua Клієнтського простору надаватимуть професійні консультації споживачам щодо розрахунків, реєстрації в онлайн-сервісах, приєднання до системи газопостачання, розробки проектної та технічної документації, реконструкції систем газопостачання, технічного обслуговування будинкових газових мереж та приладів та допоможуть обрати нове газове обладнання, смарт - модеми, сигналізатори газу відомих європейських та українських виробників", - йдеться у повідомленні.

При замовленні послуг за кожним клієнтом закріплюється персональний менеджер, який супроводжує процес придбання товарів або етапи виконання замовлених робіт.

"На Дніпропетровщині розширюється мережа точок контакту для зручного замовлення необхідних послуг та вирішення питань користувачами природного газу. У новому 104.ua Клієнтському просторі в Покрові в даний час можуть вирішувати всі газові питання швидко і зручно не тільки 22 тисячі клієнтів АТ "Дніпропетровськгаз" даного населеного пункту, але і всі жителі Дніпропетровської області", – говорить начальник Дніпропетровського управління клієнтського сервісу Ірина Манько.

Фото: новий клієнтський простір (прес-служба "Дніпропетровськгазу")

У прес-службі зазначили, що в Дніпропетровській області працює вже 18 104.ua Клієнтських просторів у таких населених пунктах як: Дніпро, Кривий Ріг, Кам'янське, Нікополь, Павлоград, Новомосковськ, П'ятихатки, Жовті Води, Апостолове, Синельникове, Солоне, Магдалинівка, Царичанка та Покров. Новий Клієнтський простір у м. Покров Нікопольського району працюватиме з понеділка по п'ятницю, з 8.00 до 17.00. за адресою: вул. Центральна, 10а.

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