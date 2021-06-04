В Днепропетровской области открыли малый групповой дом для детей-сирот

"Открыли малый групповой дом для детей-сирот в Петриковке. Назвали его "Крепость добра". Там 5 спален, большая кухня-гостиная, игровая зона. Возле дома молодой сад и детская площадка. Круглосуточно рядом с детьми будут воспитатели. Они помогут адаптироваться в социуме", - заявил Резниченко.

Это уже второй подобный дом в области, построенный в рамках программы президента "Большая стройка".

Ранее малый групповой дом был открыт в соленом, а вскоре такие же дома появятся в селе Раевка Синельниковского района, Богдановке, Каменском и Покрове.

В областном бюджете на развитие программы МГБ в 2021 году предусмотрено 2,38 млн грн.

В домах, подобных "Крепости добра", каждый ребенок имеет своего наставника. Бытовая жизнь детей проходит в домашних условиях.