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В Днепропетровской области открыли малый групповой дом для детей-сирот

Автор: РБК-Украина

В пгт Петриковка Днепропетровской области открылся малый групповой дом для детей-сирот "Крепость добра", в котором вместе с воспитателями будут жить четверо детей.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко в Facebook.

"Открыли малый групповой дом для детей-сирот в Петриковке. Назвали его "Крепость добра". Там 5 спален, большая кухня-гостиная, игровая зона. Возле дома молодой сад и детская площадка. Круглосуточно рядом с детьми будут воспитатели. Они помогут адаптироваться в социуме", - заявил Резниченко.

Это уже второй подобный дом в области, построенный в рамках программы президента "Большая стройка".

Ранее малый групповой дом был открыт в соленом, а вскоре такие же дома появятся в селе Раевка Синельниковского района, Богдановке, Каменском и Покрове.

В областном бюджете на развитие программы МГБ в 2021 году предусмотрено 2,38 млн грн.

В домах, подобных "Крепости добра", каждый ребенок имеет своего наставника. Бытовая жизнь детей проходит в домашних условиях.

Напомним, в 2021 году в ходе "Большой стройки" в Украине должно быть построено и реконструировано 95 школ и 70 детских садов, о чем сообщил заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы "большое строительство" Кирилл Тимошенко.

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