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В Днепропетровской области оккупанты с воздуха атаковали один из районов

Фото :враг атаковал Днепропетровскую область (facebook com mod mil rus)
Автор: Наталья Юрченко

В Днепропетровской области 31 марта российские вражеские силы атаковали с воздуха Синельниковский район. Обошлось без жертв, однако есть значительные разрушения инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Днепропетровского областного совета Николая Лукашука.

"Неспокойная ночь в Днепропетровской области. Вчера вечером враг с воздуха атаковал Синельниковский район. К счастью, обошлось без жертв. Но есть существенные разрушения объектов инфраструктуры", - отметил Лукашук.

Однако председатель облсовета добавил, что украинские военные идут в контрнаступление в Херсонской области, освобождая населенные пункты от российских оккупантов.

Напомним, российские оккупанты обстреляли воинскую часть в Днепропетровской области.

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