В Днепропетровской области оккупанты с воздуха атаковали один из районов

В Днепропетровской области 31 марта российские вражеские силы атаковали с воздуха Синельниковский район. Обошлось без жертв, однако есть значительные разрушения инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Днепропетровского областного совета Николая Лукашука .

"Неспокойная ночь в Днепропетровской области. Вчера вечером враг с воздуха атаковал Синельниковский район. К счастью, обошлось без жертв. Но есть существенные разрушения объектов инфраструктуры", - отметил Лукашук.

Однако председатель облсовета добавил, что украинские военные идут в контрнаступление в Херсонской области, освобождая населенные пункты от российских оккупантов.