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У Дніпропетровській області окупанти з повітря атакували один із районів

Фото: ворог атакував Дніпропетровську область (facebook com mod mil rus)
Автор: Наталія Юрченко

У Дніпропетровській області 31 березня російські ворожі сили атакували з повітря Синельниківський район. Обійшлося без жертв, проте є суттєві руйнування інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської обласної ради Миколу Лукашука.

"Неспокійна ніч на Дніпропетровщині. Вчора надвечір ворог з повітря атакував Синельниківський район. На щастя, минулося без жертв. Але є суттєві руйнування об‘єктів інфраструктури", - зазначив Лукашук.

Проте голова облради додав, що українські військові йдуть у контрнаступ у Херсонській області, звільняючи населені пункти від російських окупантів.

Нагадаємо, російські окупанти обстріляли військову частину у Дніпропетровській області.

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