В Днепропетровской области оккупанты применили кассетные боеприпасы. Начато расследование

Прокуратура начала уголовное производство из-за применения российскими оккупантами кассетных боеприпасов в Днепропетровской области. Это запрещено нормами международного гуманитарного права.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.
По данным следствиями, 27 марта оккупанты нанесли удар реактивной артиллерийской системой залпового огня "Торнадо-С" по одному из населенных пунктов Криворожского района. Ракета была оснащена запрещенными кассетными боеприпасами.
Сейчас информация о пострадавших и поврежденной инфраструктуре уточняется. Любые военные объекты на данной территории отсутствуют.
По факту нарушения законов и обычаев войны открыли уголовное дело (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Напомним, что использование кассетных боеприпасов оккупантами ранее было зафиксировано в городе Красногоровка Донецкой области.
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