UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Днепропетровской области оккупанты применили кассетные боеприпасы. Начато расследование

Фото: в Днепропетровской области применили кассетные боеприпасы (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Прокуратура начала уголовное производство из-за применения российскими оккупантами кассетных боеприпасов в Днепропетровской области. Это запрещено нормами международного гуманитарного права.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

По данным следствиями, 27 марта оккупанты нанесли удар реактивной артиллерийской системой залпового огня "Торнадо-С" по одному из населенных пунктов Криворожского района. Ракета была оснащена запрещенными кассетными боеприпасами.

Сейчас информация о пострадавших и поврежденной инфраструктуре уточняется. Любые военные объекты на данной территории отсутствуют.

По факту нарушения законов и обычаев войны открыли уголовное дело (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, что использование кассетных боеприпасов оккупантами ранее было зафиксировано в городе Красногоровка Донецкой области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныДнепропетровская область