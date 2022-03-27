ru ua
Вс, 27 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Днепропетровской области оккупанты применили кассетные боеприпасы. Начато расследование

Новина українською →
Днепропетровская область, Воскресенье 27 марта 2022 16:37
В Днепропетровской области оккупанты применили кассетные боеприпасы. Начато расследование Фото: в Днепропетровской области применили кассетные боеприпасы (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Прокуратура начала уголовное производство из-за применения российскими оккупантами кассетных боеприпасов в Днепропетровской области. Это запрещено нормами международного гуманитарного права.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

По данным следствиями, 27 марта оккупанты нанесли удар реактивной артиллерийской системой залпового огня "Торнадо-С" по одному из населенных пунктов Криворожского района. Ракета была оснащена запрещенными кассетными боеприпасами.

Сейчас информация о пострадавших и поврежденной инфраструктуре уточняется. Любые военные объекты на данной территории отсутствуют.

По факту нарушения законов и обычаев войны открыли уголовное дело (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

В Днепропетровской области оккупанты применили кассетные боеприпасы. Начато расследование

Напомним, что использование кассетных боеприпасов оккупантами ранее было зафиксировано в городе Красногоровка Донецкой области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Днепропетровская область
NEWS
Тюрьма за фото. В Украине ужесточили наказание за публикацию данных о ВСУ
Тюрьма за фото. В Украине ужесточили наказание за публикацию данных о ВСУ
DAILY
Хезболла и не только. Где Россия ищет боевиков для отправки на войну в Украину
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Хезболла и не только. Где Россия ищет боевиков для отправки на войну в Украину