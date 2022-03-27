У Дніпропетровської області окупанти застосували касетні боєприпаси. Розпочато розслідування
Прокуратура розпочала кримінальне провадження через застосування російськими окупантами касетних боєприпасів у Дніпропетровській області. Це заборонено нормами міжнародного гуманітарного права.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.
За даними слідствами, 27 березня окупанти завдали удару реактивною артилерійською системою залпового вогню "Торнадо-С" по одному із населених пунктів Криворізького району. Ракета була оснащена забороненими касетними боєприпасами.
Наразі інформація щодо постраждалих та пошкодженої інфраструктури уточнюється. Будь-які військові об’єкти на даній території відсутні.
За фактом порушення законів та звичаїв війни відкрили кримінальну справу (ч. 1 ст. 438 КК України).
Нагадаємо, що використання касетних боєприпасів окупантами раніше було зафіксовано у місті Красногорівка Донецької області.
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