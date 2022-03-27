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У Дніпропетровської області окупанти застосували касетні боєприпаси. Розпочато розслідування

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Дніпропетровська область, Неділя 27 березня 2022 16:37
У Дніпропетровської області окупанти застосували касетні боєприпаси. Розпочато розслідування Фото: у Дніпропетровській області застосували касетні боєприпаси (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Прокуратура розпочала кримінальне провадження через застосування російськими окупантами касетних боєприпасів у Дніпропетровській області. Це заборонено нормами міжнародного гуманітарного права.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними слідствами, 27 березня окупанти завдали удару реактивною артилерійською системою залпового вогню "Торнадо-С" по одному із населених пунктів Криворізького району. Ракета була оснащена забороненими касетними боєприпасами.

Наразі інформація щодо постраждалих та пошкодженої інфраструктури уточнюється. Будь-які військові об’єкти на даній території відсутні.

За фактом порушення законів та звичаїв війни відкрили кримінальну справу (ч. 1 ст. 438 КК України).

У Дніпропетровської області окупанти застосували касетні боєприпаси. Розпочато розслідування

Нагадаємо, що використання касетних боєприпасів окупантами раніше було зафіксовано у місті Красногорівка Донецької області.

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Війна Росії проти України Дніпропетровська область
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