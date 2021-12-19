В Днепропетровской области из-за несчастного случая пострадали трое шахтеров

В городе Терновка Днепропетровской области на шахте "Днепровская" произошел несчастный случай. Травмировались три горняка.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Радио Свобода".
Несчастный случай произошел под землей. При добыче угля произошла поломка горного комбайна.
Трое горняков очистной бригады получили легкие и средней тяжести травмы.
Травмированных доставили в больницу в Павлограде Днепропетровской области. Их состояние стабильное.
Причины несчастного случая выясняется специально созданной комиссией.
Напомним, 2 декабря в Кривом Роге в результате обвала на шахте погиб проходчик.