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В Днепропетровской области из-за несчастного случая пострадали трое шахтеров

Автор: Артур Родивилов

В городе Терновка Днепропетровской области на шахте "Днепровская" произошел несчастный случай. Травмировались три горняка.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Радио Свобода".

Несчастный случай произошел под землей. При добыче угля произошла поломка горного комбайна.

Трое горняков очистной бригады получили легкие и средней тяжести травмы.

Травмированных доставили в больницу в Павлограде Днепропетровской области. Их состояние стабильное.

Причины несчастного случая выясняется специально созданной комиссией.

Напомним, 2 декабря в Кривом Роге в результате обвала на шахте погиб проходчик.

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Днепропетровская область