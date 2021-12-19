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У Дніпропетровській області через нещасний випадок постраждали троє шахтарів

Автор: Артур Родивилов

У місті Тернівка Дніпропетровської області на шахті "Дніпровська" стався нещасний випадок. Травмувалися три гірники.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Радіо Свобода".

Нещасний випадок стався під землею. При видобутку вугілля сталася поломка гірського комбайна.

Троє гірників очисної бригади отримали легкі та середньої тяжкості травми.

Травмованих доставили в лікарню в Павлограді Дніпропетровської області. Їх стан стабільний.

Причини нещасного випадку з'ясовується спеціально створеною комісією.

Нагадаємо, 2 грудня у Кривому Розі в результаті обвалу на шахті загинув прохідник.

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Дніпропетровська область