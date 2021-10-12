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В Днепропетровской области начали строить второй детсад-подкову

Автор: Наталия Гурковская

В Никопольском районе Днепропетровской области стартовало строительство детсада в форме подковы. Двухэтажное дошкольное учреждение возводят "с нуля" в поселке Червоногригоровка по программе президента Украины Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровской облгосадминистрации Валентина Резниченко.

"Яркие, уютные, современные. Стремимся, чтобы на Днепропетровщине было больше именно таких детсадов. На Никопольщине возводим «с нуля» дошкольное учреждение в форме подковы. Подобный садик уже есть в области - он работает в Покрове", - рассказал Резниченко.

Садик будет рассчитан на 115 дошкольников. Одной из "изюминок" будущего дошкольного учреждения станут большие окна, от пола до потолка. В игровых сделают теплый пол. Для посетителей с инвалидностью предусмотрены пандусы на пониженные пороги.

По состоянию на сейчас уже готов котлован под устройство свай, которые станут частью фундамента. Одновременно ведутся работы по строительству септика - канализации детсада. Также строители работают над котлованом будущей котельной.

"В Червоногригоровке есть детсад, но он способен принять менее 60 детей. А потенциальных посетителей от 1 до 6 лет намного больше. Поэтому новый садик - наша мечта", - рассказал поселковый голова Александр Прокопенко.

Напомним, ранее Валентин Резниченко сообщил, что в Пятихатках Днепропетровской области капитально отремонтировали 60-летний садик.

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Большая стройка