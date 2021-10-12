У Дніпропетровській області почали будувати другий дитсадок-підкову

У Нікопольському районі Дніпропетровської області стартувало будівництво дитсадка у формі підкови. Двоповерховий дошкільний заклад зводять "з нуля" у селищі Червоногригорівка за програмою президента України Володимира Зеленського " Велике будівництво ".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву голови Дніпропетровської облдержадміністрації Валентина Резніченка.

"Яскраві, затишні, сучасні. Прагнемо, аби на Дніпропетровщині було більше саме таких дитсадків. На Нікопольщині зводимо "з нуля" дошкільний заклад у формі підкови. Подібний садочок вже є в області - він працює у Покрові", - розповів Резніченко.

Садочок буде розрахований на 115 дошкільнят. Однією з "родзинок" майбутнього дошкільного закладу стануть великі вікна, від підлоги до стелі. В ігрових зроблять теплу підлогу. Для відвідувачів з інвалідністю передбачені пандуси на знижені пороги.

Станом на зараз вже готовий котлован під улаштування паль, які стануть частиною фундаменту. Одночасно ведуться роботи з будівництва септику – каналізації для дитсадка. Також будівельники працюють над котлованом майбутньої котельні.

"У Червоногригорівці є дитсадок, але він здатен прийняти менше 60 дітей. А потенційних відвідувачів від 1 до 6 років набагато більше. Тому новий садочок - наша мрія", - розповів селищний голова Олександр Прокопенко.